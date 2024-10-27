Песков: Путин и президент Арабских Эмиратов продолжали переговоры в Aurus

Президент России Владимир Путин и лидер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вели переговоры прямо в Aurus. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее журналист Павел Зарубин сообщил в своем-телеграм-канале, что лидеры ехали из Подмосковья в Кремль 30 минут, но прибыв в пункт назначения главы государств еще 10 минут не выходили из лимузина Путина. Причем все это время рядом с президентами находился переводчик.

«Там продолжались переговоры. Дело в том, что они (лидеры стран – прим. «Т-и»), когда ездят в машине не просто в окошко смотрят, там ведутся субстантивные переговоры, с ними переводчик в машине. И уже конкретика обсуждается, или просто какой-то сюжет потребовал того, чтобы, не прерываясь, его исчерпывающи объяснить. Так бывает», - объяснил представитель Кремля.

Однако детали переговоров не приводятся.