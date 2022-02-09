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Политика
9 февраля 2022  16:48

Песков: Путин и Макрон еще не обсуждали результаты визита Президента Франции на Украину

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Российский Президент Владимир Путин пока не обсуждал с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном результаты его визита на Украину и встречи с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

«Нет, пока они не общались», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Песков напомнил, что еще во время визита Президента Франции в Москву лидеры условились созвониться позднее «и сверить часы».

«Есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные, подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее», — добавил представитель Кремля. 

По его словам, заявления украинского Президента по итогам его встречи с французским лидером не говорят о готовности оперативно заняться выполнением минских соглашений. 

«Этих слов мы не услышали», — приводит ТАСС слова Пескова.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #Владимир Зеленский
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