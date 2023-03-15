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Песков: Путин и чиновники подадут декларации о доходах в срок, публикация необязательна
Президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля, однако их публикация необязательна. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Президент публиковать в этом году свою декларацию.
На вопрос, есть ли в Кремле единая позиция по публикации деклараций, собеседник ответил отрицательно.
«Нет, но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация – это вторично», – добавил представитель Кремля.
В конце декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ, который снял обязательство с чиновников публиковать декларации о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе на сайтах ведомств и в СМИ на время спецоперации.
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