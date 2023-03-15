Песков: Путин и чиновники подадут декларации о доходах в срок, публикация необязательна

Президент РФ Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля, однако их публикация необязательна. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Президент публиковать в этом году свою декларацию.

На вопрос, есть ли в Кремле единая позиция по публикации деклараций, собеседник ответил отрицательно.

«Нет, но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация – это вторично», – добавил представитель Кремля.

В конце декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ, который снял обязательство с чиновников публиковать декларации о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе на сайтах ведомств и в СМИ на время спецоперации.