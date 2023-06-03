Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не путем спецоперации

Президент РФ Владимир Путин открыт к любым контактам, позволяющим добиться решения стоящих перед Россией задач иными средствами, чем специальная военная операция на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

По просьбе репортера пресс-секретарь главы государства прокомментировал возможность организации мирного саммита по Украине в Париже. Газета Wall Street Journal написала, что Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с таким предложением к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Песков заметил, что Францию «вряд ли может отнести к нейтральным государствам» и назвал Украину «фактически инструментом конфликта». Он выразил уверенность, что «коллективный Запад ведет комбинированную войну против нашей страны», и призвал в первую очередь дождаться разъяснений от самого французского лидера.

«<…> это нужно знать и господину Макрону, и другим европейским лидерам. Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — подчеркнул вместе с тем представитель Кремля. Однако, по его мнению, государства Запада сейчас не оставляют РФ иного выбора.