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2 сентября 2021  10:58

Песков: Путин держит тему инфляции в России на личном контроле

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Тему инфляции в России Президент России Владимир Путин держит на личном контроле, регулярно обсуждая ее с правительством страны. Об этом завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, несмотря на рост инфляции в стране, она вернется в заданные рамки в обозримом будущем. Этому будут способствовать меры, предпринимаемые Центробанком и Правительством страны. 

Эти меры, в том числе, позволят обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в стране, добавил Песков.

#инфляция #владимир путин
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