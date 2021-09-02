Песков: Путин держит тему инфляции в России на личном контроле

Тему инфляции в России Президент России Владимир Путин держит на личном контроле, регулярно обсуждая ее с правительством страны. Об этом завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, несмотря на рост инфляции в стране, она вернется в заданные рамки в обозримом будущем. Этому будут способствовать меры, предпринимаемые Центробанком и Правительством страны.

Эти меры, в том числе, позволят обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в стране, добавил Песков.