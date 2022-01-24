Песков: Путин делает все для обеспечения безопасности и интересов граждан России

Президент России Владимир Путин принимает все меры, которые требуются для обеспечения должного уровня безопасности, интересов ее населения. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», — отметил представитель Московского Кремля.

Он напомнил, что именно российская сторона стала инициатором переговоров и консультаций, затрагивающих гарантии безопасности.

«Мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций», — заметил Песков.