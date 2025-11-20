Песков: прямых включений на «Прямой линии» Путина в этом году не планируется

На предстоящей «Прямой линии» Президента России Владимира Путина традиционных прямых включений с мест, по предварительным данным, не ожидается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет», – сказал он.

Песков отметил, что сегодня у любого россиянина со смартфоном есть возможность фактически стать организатором собственного включения – именно так и будет формироваться поток вопросов со всей страны. «То, что это будет вся география нашей огромной страны, – это однозначно», – подчеркнул он.

Песков также прокомментировал роль технологий при подготовке «Прямой линии». Он подчеркнул, что опасаться использования искусственного интеллекта не стоит: ИИ лишь помогает сортировать и обрабатывать поступающие обращения, тогда как реагирует на них глава государства и ведомства.