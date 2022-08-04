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Политика
4 августа 2022  18:26

Песков: Прямую линию можем объединить с большой пресс-конференцией Путина

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В этом году прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным может пройти вместе с его большой пресс-конференцией. Такую возможность допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобный формат мероприятия уже проводился. «И неплохо, кстати, получилось. Может быть, объединим. Ну, то есть пока окончательное решение не принято», — приводит его слова РИА Новости.

Также официальный представитель Кремля анонсировал поездку Президента на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие состоится 5–8 сентября во Владивостоке.

#Дмитрий Песков #прямая линия с Владимиром Путиным
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