Песков: Прямую линию можем объединить с большой пресс-конференцией Путина

В этом году прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным может пройти вместе с его большой пресс-конференцией. Такую возможность допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобный формат мероприятия уже проводился. «И неплохо, кстати, получилось. Может быть, объединим. Ну, то есть пока окончательное решение не принято», — приводит его слова РИА Новости.

Также официальный представитель Кремля анонсировал поездку Президента на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме. Мероприятие состоится 5–8 сентября во Владивостоке.