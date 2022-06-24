Песков: Прямая линия с Путиным в этом году состоится обязательно, но чуть позже

Ежегодная прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным обязательно состоится, но «чуть позже». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — отметил представитель Кремля.

По его словам, у главы государства «сейчас очень много более важных мероприятий», передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что общение Президента с россиянами в этом формате состоится не раньше июля.