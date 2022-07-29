Песков: Прямая линия с Путиным пройдет не раньше второй половины сентября

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным состоится не ранее второй половины сентября. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля уточнил, что мероприятие не удалось провести летом из-за напряженного графика Путина, а сейчас большинство россиян находятся в отпусках и не смогут наблюдать за эфиром.

«Начало сентября, первая половина сентября – начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», – подчеркнул Песков.