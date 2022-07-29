news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
29 июля 2022  13:22

Песков: Прямая линия с Путиным пройдет не раньше второй половины сентября

news_top_970_100

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным состоится не ранее второй половины сентября. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля уточнил, что мероприятие не удалось провести летом из-за напряженного графика Путина, а сейчас большинство россиян находятся в отпусках и не смогут наблюдать за эфиром.

 «Начало сентября, первая половина сентября – начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», – подчеркнул Песков.

#Владимир Путин #прямая линия #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100