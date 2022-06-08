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Ру Тат
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Официальная хроника
8 июня 2022  14:46

Песков: Прямая линия с Президентом в июне не планируется

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Ежегодная прямая линия российского Президента с россиянами пройдет не раньше июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

«Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. — Сроки пока не определены, но активная подготовка ведется и с технической точки зрения, и с содержательной точки зрения».

Песков подчеркнул, что это сложное и объемное мероприятие, подготовка вступит в завершающую стадию тогда, когда определятся сроки.

В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, ее продолжительность составила 3 часа 42 минуты. Владимир Путин развернуто ответил на 68 вопросов.

#Владимир Путин #прямая линия
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