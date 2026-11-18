Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прямая линия российского лидера, совмещенная с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», состоится в декабре. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет газета «Ведомости».

Вместе с тем трое собеседников издания – два лица, близких к Администрации Президента, и один, связанный с федеральным телеканалом, – сообщили, что в качестве основной даты проведения прямой линии и пресс-конференции главы государства сейчас рассматривается 10 декабря.

В прошлом, 2025 году совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция состоялись 19 декабря и продлились 4,5 часа. За это время Владимир Путин прокомментировал более 70 тем.

В конце октября Песков заявил, что власти страны пока не намерены менять формат послания Президента РФ Федеральному Собранию. В последний раз российский лидер обращался к парламенту 29 февраля 2024 года.