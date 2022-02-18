Песков прокомментировал высылку замглавы посольства США из России

Высылка заместителя главы дипмиссии США в Москве Бартла Гормана из России является ответом на аналогичный шаг американской стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

О высылке дипломата стало известно накануне, 17 февраля. Соединенные Штаты планируют дать симметричный ответ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — сказал пресс-секретарь Президента РФ, комментируя это событие.

По словам Пескова, в Госдепартаменте США демонстративно проигнорировали обращение с просьбой продлить срок пребывания российского дипломата в стране хотя бы до приезда его сменщика.