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Политика 6 ноября 2024 13:13

Песков прокомментировал возможность телефонного разговора между Путиным и Трампом

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Россия открыта к диалогу, а вопрос о возможности переговоров между лидерами РФ и США следует задать американской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, это надо не у нас, не у нас спрашивать. Я еще раз повторяю и напоминаю вам слова Путина, о его открытости к контактам, к диалогу. Но это наша позиция, она последовательная, она хорошо известна в мире», – рассказал представитель Кремля журналистам.

По предварительным данным, кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах. По данным Fox News, Трампу отдали свои голоса 277 выборщиков, для победы необходимо набрать 270. Его уже поздравили главы ряда государств.

#США #президентские выборы #Дональд Трамп #Дмитрий Песков
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