Песков прокомментировал, почему с афиш стали убирать имя Акунина

В России нет тенденции к изъятию литературы либо стиранию с афиш имен критически настроенных авторов. В каждом таком случае необходимо разбираться индивидуально, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на публикации о том, что с театральных афиш якобы начали убирать имя писателя Бориса Акунина, а с полок книжных магазинов — произведения авторов, признанных иноагентами.

«Нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что книги продаются, [этих] писателей в том числе. Что там убирается с полок — нужно в каждом конкретном случае спросить», — цитирует пресс-секретаря Президента России ТАСС.

Он отметил, что в подобной ситуации нет и не может быть общей тенденции.