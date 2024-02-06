Песков прокомментировал информацию о полном запрете VPN-сервисов

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не принимали никаких решений по поводу полного запрета VPN-сервисов.

Он подчеркнул, что в этой теме россиянам нужно исходить именно из информации Кремля, цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, недавно Роскомнадзор сообщал, что с 1 марта 2024 года введут норму, которая ограничит доступ к материалам, популяризирующим VPN-сервисы. Критерии для блокировки сайтов уже разработаны.

Отмечается также, что с февраля 2020-го в РФ запретили работу средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. VPN-сервисы относят к этим средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.