Кремль уточнил сообщение о переговорах Салливана с помощником Президента России

В Кремле не подтвердили информацию о проведении конфиденциальных переговоров между советником американского лидера Джейком Салливаном и помощником Президента России Юрием Ушаковым.

«Нам нечего сказать об этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно подтверждала готовность достигать своих целей путем переговоров, в том числе с украинскими властями. «Также мы неоднократно обращали внимание всех, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, потому что в Киеве было обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров», — добавил он.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что Салливан последние месяцы якобы ведет секретные переговоры с Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.