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Песков: Происходящее в Грузии - это внутренние дела этой страны
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал, что происходящее в Грузии - это внутренние дела этой страны. РФ не будет вмешиваться в эту историю, цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
«Здесь уже неоднократно говорили, что абсолютно это внутреннее дело Грузии, мы никоем образом не хотим туда вмешиваться», - прокомментировал грузинскую ситуацию Песков.
Напомним, парламентарии Грузии планирует проголосовать в третьем, окончательном чтении за проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Причем ранее против данного законопроекта проходили массовые протесты, но документ все равно готовятся принять. Пленарное заседание по этому вопросу проведут уже в этот вторник.
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