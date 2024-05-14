Песков: Происходящее в Грузии - это внутренние дела этой страны

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сказал, что происходящее в Грузии - это внутренние дела этой страны. РФ не будет вмешиваться в эту историю, цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

«Здесь уже неоднократно говорили, что абсолютно это внутреннее дело Грузии, мы никоем образом не хотим туда вмешиваться», - прокомментировал грузинскую ситуацию Песков.

Напомним, парламентарии Грузии планирует проголосовать в третьем, окончательном чтении за проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Причем ранее против данного законопроекта проходили массовые протесты, но документ все равно готовятся принять. Пленарное заседание по этому вопросу проведут уже в этот вторник.