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Песков про вовлеченность Запада в конфликт на Украине: Они не включают тормоза
Страны коллективного Запада, вопреки подаваемым им сигналам, продолжают наращивать свою вовлеченность в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Мы видим, что степень вовлеченности западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что Запад всеми силами показывает свое намерение помочь Украине победить.
В свою очередь, по словам Пескова, сами украинцы «совершенно утопически рассуждают» о принуждении России к миру. Граждане Украины, добавил пресс-секретарь, ведут ошибочные разговоры, которые рискуют вызвать крайне нехорошие последствия для киевского режима.
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