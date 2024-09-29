Страны коллективного Запада, вопреки подаваемым им сигналам, продолжают наращивать свою вовлеченность в украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы видим, что степень вовлеченности западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что Запад всеми силами показывает свое намерение помочь Украине победить.

В свою очередь, по словам Пескова, сами украинцы «совершенно утопически рассуждают» о принуждении России к миру. Граждане Украины, добавил пресс-секретарь, ведут ошибочные разговоры, которые рискуют вызвать крайне нехорошие последствия для киевского режима.