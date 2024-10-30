Песков про сокращение времени продажи алкоголя: У нас таких дискуссий не ведут

В администрации Президента России не обсуждают вопрос насчет сокращения времени продажи алкоголя во всей стране. Так сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас такие дискуссии не ведутся в администрации Президента», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он напомнил, что во времена СССР были попытки ввести такие меры. По его словам, опыт был крайне красноречивый и очень легко поддается анализу.

Песков добавил, что все ограничения, которые вводят о продаже алкоголя в регионах, являются «прерогативой местных властей».

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде предложили ограничить продажу алкоголя – максимум два часа в сутки по будням. Также местные власти предлагали запретить продавать такую продукцию по праздникам. Это вызвало огромный резонанс, и впоследствии законопроект подкорректировали: розничную продажу алкогольных напитков разрешили с 12 до 14 часов по будням и в обычном режиме в выходные и праздничные дни. Ограничения должны начать действовать с 1 марта 2025-го. Как подчеркнул вологодский губернатор Георгий Филимонов, такими мерами хотят спасти молодежь.