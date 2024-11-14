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Политика 14 ноября 2024 16:16

Песков про проблемы с заправкой борта: Контакты Путина могут пройти на ином уровне

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Если за рубежом вдруг возникнут проблемы с дозаправкой президентского борта, то данные обстоятельства могут стать причиной для проведения контактов главы государства Владимира Путина на ином уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов (Путина – прим. Т-и) на ином уровне», – сказал он, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Напомним, до этого Лавров говорил, что борт «Россия» столкнулся с проблемами дозаправки, когда летел на саммит БРИКС в ЮАР. Причем в самолете летели члены российских делегаций. Как сказал глава МИД России, по прилету выяснилось, что там почти все компании, заправляющие самолеты, не принадлежат стране.

Песков, в свою очередь, заверил, что визиты Путина прорабатывают крайне тщательно. Причем «получаются все необходимые гарантии», добавил представитель Кремля.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #самолет #заправка
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