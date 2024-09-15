Песков про ограничения поставок урана: Никто ничего не будет делать в ущерб себе

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Никто ничего не будет делать в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ограничении поставок урана, титана и никеля.

«Первое, нам нужно отвечать не то, что на недружественные, на бандитские действия в наш адрес. И второе, как показала практика, нет худа без добра», - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля пояснил, что когда РФ пошла на введения продовольственного эмбарго (отключили поставки западных продуктов питания), это помогло полностью заместить весь ассортимент собственной продукцией, хоть вначале решение о приостановке выглядело рискованным.

Отвечая на вопрос о покупках другими государствами российских алмазов и титанов через «третьи рынки», Песков отметил, что международные рынки – это очень сложный механизм.

«Введение санкций от одной страны совершенно не означает, что рынок автоматически будет захлопывать какие-то двери перед продукцией этой страны. Находятся способы, пути, цепочки для поставки, и все равно товары на мировой рынок попадают. Другой вопрос, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков», - рассказал представитель Кремля.

При этом Россия будет взвешенно принимать все решения, поскольку рынок всегда «конкурентный и беспощадный». Если один раз потерять там свои позиции, то потом потребуются 10-ки лет, чтобы «вернуться в строй», продолжает спикер.

«И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти займет другая нефть», - обратил внимание Песков.