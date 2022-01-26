Песков: Призыв США к введению санкций против Путина политически деструктивен

Призыв Соединенных Штатов к введению санкций против руководства России, в частности Президента Владимира Путина, политически деструктивен. К тому же такие меры бессмысленны, добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не болезненно, это деструктивно политически», — заметил он, подтвердив, что Путин по-прежнему хранит зарплату в банке «Россия».

«Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна», — пояснил он.

Песков подчеркнул, что угроза заморозки активов, банковских счетов и недвижимости абсолютна бесполезна. «Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна», — добавил представитель Кремля.

Он предположил, что американские конгрессмены и сенаторы не совсем владеют данной темой и «не запросили соответствующую информацию у экспертов по России».