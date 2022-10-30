Песков: Призыв России к переговорам с Украиной не говорит о ее слабости

Россия призывает Украину к переговорам, но предлагает это с сильной позиции, подчеркнул в интервью на канале «Россия 1» пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что российский лидер постоянно говорит об открытости к переговорам с украинской стороной.

«Как бы они это ни воспринимали, они видят ситуацию де-факто, ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости», — подчеркнул официальный представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как отметил Песков, «руку мира и руку переговоров», как правило, протягивает именно сильный. Он напомнил, что в выступлении на заседании клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин вновь сообщил о готовности Москвы к переговорам.