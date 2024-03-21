Песков призвал уничтожать предателей, воюющих против России

Часть россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции, встала на сторону врага. Их возвращения никто в РФ ожидать не будет, подчеркнул в интервью «АиФ» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил слова Президента России Владимира Путина, который ранее сказал, что среди несогласных есть много тех, кто остается вместе со своей Родиной. «А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — добавил Песков.

По его мнению, таких предателей оказалось немного. Тех же из них, кто берет оружие и идет воевать против России, «надо уничтожать», резюмировал представитель Кремля.