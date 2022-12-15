Песков призвал не верить слухам о смене главы российского МИД

В Кремле опровергли сообщения о возможной смене главы Министерства иностранных дел РФ. Это слухи, и относиться к ним нужно соответствующе, подчеркнул пресс-серкретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в мессенджерах появились сообщения о якобы возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова, обсуждались возможные кандидатуры его преемников.