Песков: Принять решение о новом статусе СВО может только Президент

В Кремле пока не обсуждалось преобразование специальной военной операции (СВО) в контртеррористическую (КТО). Такое решение может принять только Верховный главнокомандующий — Президент России Владимир Путин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это прерогатива Верховного главнокомандующего, Президента страны. На данный момент таких решений не принималось», — цитируют пресс-секретаря Президента «Известия».

Ранее он отметил, что сегодня Владимир Путин не планирует выступать с новыми заявлениями. Перед этим в СМИ распространилась информация, что сегодня Президент объявит о новом статусе спецоперации с учетом присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России.