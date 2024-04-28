Песков пригрозил желающим присвоить российских активов: У нас тоже есть западные деньги

Пока преждевременно говорить о том, что Запад сможет присвоить российские активы за рубежом. Однако в случае принятия такого решения, возникнет опасный прецедент, который будет грозить этим странам тяжелыми последствиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Пока преждевременно об этом говорить. Но, во-первых, здесь (в России — прим. Т-и) есть западные деньги, у нас есть западные деньги различных структур», — напомнил Песков. Он не стал уточнять, о каких именно средствах идет речь.

Вторая угроза — потеря доверия со стороны иностранных инвесторов. После принятия решения о конфискации российских активов они перестанут верить в надежность вложения своих средств в экономику этих стран.

«Исчезнет надежность — она исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше. Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы», — подчеркнул представитель Кремля.