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Песков: Причиной отказа от переговоров с Россией стало давление Великобритании на Украину
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли после саммита в Стамбуле в 2022 году Москва выдвинула новые требования Киеву, на которые украинская сторона не согласилась. Об этом передает РИА Новости.
«Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что причиной срыва стало прямое давление со стороны Лондона, о чем говорил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
«Все остальное — это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники», — резюмировал Песков.
Напомним, в конце ноября 2023-го глава Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с Москвой в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».
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