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Политика 2 марта 2025 11:44

Песков: При сохранении политической воли отношения РФ и США можно быстро наладить

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Песков: При сохранении политической воли отношения РФ и США можно быстро наладить
Дмитрий Песков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами понадобится пройти долгий путь, но при сохранении политической воли президентов двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, его можно будет пройти быстро. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Интервью пресс-секретаря главы российского государства было записано 26 февраля, а опубликовано сегодня в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Новая администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические, это во многом совпадает с нашим видением», – заметил Песков. И добавил, что «сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения».

«Предстоит долгий путь <…>, но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров <…>, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», – подчеркнул представитель Кремля.

#Россия и США #Дональд Трамп #Дмитрий Песков
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