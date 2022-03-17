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Официальная хроника
17 марта 2022  13:59

Песков: Президент пока не планирует посещать зону спецоперации на Украине

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Российский Президент Владимир Путин пока не планирует посещать зону военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. 

«Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются», — ответил Песков на вопрос о том, будут ли организованы поездки Верховного главнокомандующего в зону боевых действий по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной был переломный момент.

Пресс-секретарь Президента пояснил, что пока встречи Владимира Путина с раненными бойцами в госпиталях также не планируются. По его словам, «все будет в свое время».

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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