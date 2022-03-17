Песков: Президент пока не планирует посещать зону спецоперации на Украине
Российский Президент Владимир Путин пока не планирует посещать зону военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются», — ответил Песков на вопрос о том, будут ли организованы поездки Верховного главнокомандующего в зону боевых действий по аналогии с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной был переломный момент.
Пресс-секретарь Президента пояснил, что пока встречи Владимира Путина с раненными бойцами в госпиталях также не планируются. По его словам, «все будет в свое время».