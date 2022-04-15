Песков: Преждевременно говорить о переходе к оплате поставок нефти и угля в рублях

О переходе к оплате поставок за рубеж каменного угля и нефти в рублях говорить пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что точных сроков и групп товаров, которых может коснуться это нововведение, сейчас нет. Однако, по его словам, установка главы государства о расширении диапазона использования национальных валют абсолютно ясна.

«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная, но концептуальная установка Президента абсолютно очевидна», — убежден Песков.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении обязательно будет активизирована в соответствии с поручением российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа, экспортируемого в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Позже он подписал соответствующий указ, согласно которому отказ от расчетов в рублях с 1 апреля будет приравниваться к неисполнению обязательств по газовым контрактам недружественными странами.