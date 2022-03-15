Песков: Преждевременно давать прогнозы по мирному соглашению между РФ и Украиной

В Кремле пока не будут давать прогнозов относительно перспектив мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Давать прогнозы пока не хотим, — сказал он. — Дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение может быть достигнуто в течение одной-двух недель — это при самых ранних сроках, самое позднее — в мае. Комментируя его заявление, Песков отметил, что «в данном случае это, видимо, его прогнозы».

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не хотела бы спешить с прогнозами, передает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.