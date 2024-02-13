Песков: Премьера Эстонии объявили в розыск за надругательство над историей

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и несколько чиновников страны объявлены в розыск из-за надругательств над исторической памятью и враждебности по отношению к России. Об этом заявил официальная представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МВД РФ.

«Это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — цитирует его РИА Новости.

Помимо Каллас, в базу розыска МВД России попали эстонский госсекретарь Таймар Петеркоп, глава Минкульта Симонас Кайрис. Отмечается, что они разыскиваются за снос и повреждение монументов советским воинам, находящихся на территории республики.