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Политика 13 февраля 2024 14:10

Песков: Премьера Эстонии объявили в розыск за надругательство над историей

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и несколько чиновников страны объявлены в розыск из-за надругательств над исторической памятью и враждебности по отношению к России. Об этом заявил официальная представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МВД РФ.

«Это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — цитирует его РИА Новости.

Помимо Каллас, в базу розыска МВД России попали эстонский госсекретарь Таймар Петеркоп, глава Минкульта Симонас Кайрис. Отмечается, что они разыскиваются за снос и повреждение монументов советским воинам, находящихся на территории республики.

#Эстония #Дмитрий Песков #мвд
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