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Песков предупредил об опасности темы конфискации российских активов
Тема конфискации российских активов постоянно обсуждается в Евросоюзе и США. Однако этот вопрос несет потенциальную угрозу для всей мировой финансовой системы, подчеркнул в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов, это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — цитирует его РИА Новости.
Песков добавил, что эта тема неприемлема для России, а обсуждение об отправке замороженных активов на поддержку Украины не будет оставлено без последствий.
«И в конце концов, так же, как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать мы в ответ», — напомнил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россия «никогда не оставит в покое» тех, кто решит передать ее активы Украине. И в Европе, и в США прекрасно знают об этом.
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