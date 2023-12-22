Песков предупредил об опасности темы конфискации российских активов

Тема конфискации российских активов постоянно обсуждается в Евросоюзе и США. Однако этот вопрос несет потенциальную угрозу для всей мировой финансовой системы, подчеркнул в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов, это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что эта тема неприемлема для России, а обсуждение об отправке замороженных активов на поддержку Украины не будет оставлено без последствий.

«И в конце концов, так же, как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать мы в ответ», — напомнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия «никогда не оставит в покое» тех, кто решит передать ее активы Украине. И в Европе, и в США прекрасно знают об этом.