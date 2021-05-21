Песков предупредил об опасности фейков, распространяемых ковид-диссидентами

Самые страшные фейки относительно коронавируса — это «это сконструированные, сгенерированные сознательные фейки», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Новое Знание».

«Кто-то с абсолютно серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, — все это было», — сказал Песков.

По его словам, это все фейки, причем вредные, потому что многие люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть информации, они воспринимают ее как первоисточник.