news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  15:12

Песков предупредил об опасности фейков, распространяемых ковид-диссидентами

news_top_970_100

Самые страшные фейки относительно коронавируса — это «это сконструированные, сгенерированные сознательные фейки», заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Новое Знание».

«Кто-то с абсолютно серьезными лицами рассказывал, что ковида нет, и они это научно пытались аргументировать, кто-то рассказывал, что вышки связи пятого поколения переносят этот вирус, кто-то также научно в белых халатах с медицинскими колпачками рассказывал о том, как ковид лечим имбирем, — все это было», — сказал Песков.

По его словам, это все фейки, причем вредные, потому что многие люди доверчивы и они не хотят вдумываться в суть информации, они воспринимают ее как первоисточник.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное