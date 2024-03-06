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Песков предсказал судьбу американских самолетов в зоне СВО
Если США передадут Украине самолеты, то их ожидает судьба американских танков, которые уже горят в зоне спецоперации. Об этом во время просветительского марафона «Знание. Первые» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — заверил пресс-секретарь Президента России.
Ранее сегодня стало известно, что на авдеевском направлении был подбит еще один американский танк Abrams. Уничтожить машину российским военным удалось с первого выстрела.
Марафон состоялся в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в «Сириусе» по указу Президента России Владимира Путина. Мероприятие завершится завтра, 7 марта.
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