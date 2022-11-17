Песков предложил обвинить США и НАТО в падении украинской ракеты в Польше

Россия не согласна с заявлениями США, что Россия виновна в падении украинской ракеты в Польше. Если смотреть на ситуацию под таким углом, уверен пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, так же обвинить в инциденте можно США и НАТО.

Напомним, что ранее Вашингтон согласился с выводами Варшавы о том, что выпущенная ракета С-300 принадлежит Украине. Тем не менее, считает руководство Штатов, ответственность все равно лежит на России, ведущей спецоперацию.

«Если следовать этой логике, то, наверное, можно отматывать ситуацию в обратную сторону. И тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции», — заметил на это Песков.