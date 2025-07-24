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Политика 24 июля 2025 11:57

Песков: Предлагая встречу лидеров, Киев ставит «повозку впереди лошади»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива Киева по организации встречи лидеров двух стран до согласования ключевых вопросов является преждевременной. Об этом сообщает ТАСС.

«Они пытаются чуть-чуть повозку поставить вперед лошади. Сначала все-таки нужно проделать весь объем работы, а потом уже предоставить возможность главам зафиксировать те наработки, которые достигнуты», – подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

#Дмитрий Песков #россия и украина
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