Песков: Предел эскалации украинского конфликта Западом трудно оценить

Предел эскалации Западом украинского конфликта сложно оценить. Однако его вовлеченность в события на Украине растет с каждым днем, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада. Но, к сожалению, этого не происходит», — заметил он в ответ на вопрос корреспондента о поставках новых вооружений Киеву.

Песков полагает, что прямая и косвенная вовлеченность Запада может затянуть конфликт, однако никаких радикальных изменений в ход событий не внесет.

«Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — уверен пресс-секретарь Президента РФ.