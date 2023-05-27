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Песков: Предел эскалации украинского конфликта Западом трудно оценить
Предел эскалации Западом украинского конфликта сложно оценить. Однако его вовлеченность в события на Украине растет с каждым днем, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада. Но, к сожалению, этого не происходит», — заметил он в ответ на вопрос корреспондента о поставках новых вооружений Киеву.
Песков полагает, что прямая и косвенная вовлеченность Запада может затянуть конфликт, однако никаких радикальных изменений в ход событий не внесет.
«Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — уверен пресс-секретарь Президента РФ.
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