Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: Позиции России и Армении по Украине диаметрально противоположны
Позиции России и Армении по Украине совершенно непохожи. Москве хорошо знакомо мнение Еревана в этом вопросе, однако она продолжит доказывать свою правоту. Об этом заявил сегодня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, объявившего, что его страна не является союзником России в ситуации с Украиной.
«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины, это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»