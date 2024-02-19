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Политика 19 февраля 2024 13:09

Песков: Позиции России и Армении по Украине диаметрально противоположны

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Позиции России и Армении по Украине совершенно непохожи. Москве хорошо знакомо мнение Еревана в этом вопросе, однако она продолжит доказывать свою правоту. Об этом заявил сегодня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, объявившего, что его страна не является союзником России в ситуации с Украиной.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины, это не секрет. Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

#Дмитрий Песков #Украина #Никол Пашинян
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