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Политика 4 ноября 2026 20:06

Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си и Трампа еще не определена

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Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си и Трампа еще не определена
Дмитрий Песков в 2024 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Повестка возможной трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС еще не определена, она согласовывается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с Первым каналом.

«Нет, она (повестка – прим. Т-и) согласовывается сейчас», – ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы российского государства. При этом он уточнил, что консультации по этому поводу Москва проводит как с Пекином, так и с Вашингтоном.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О возможных трехсторонних переговорах еще 25 октября рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

Позднее, 1 ноября, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью программе Bericht aus Berlin на телеканале ARD, что Китай не готовит трехстороннюю встречу с Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

По словам немецкого политика, он напрямую спросил о возможных переговорах по завершению вооруженного противостояния Председателя КНР, но Си Цзиньпин удивился этой информации и опроверг ее.

Вместе с тем Штайнмайер допустил проведение встречи трех лидеров на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, однако не в контексте украинской повестки.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин сегодня подтвердила проведение консультаций о возможных переговорах Путина, Си и Трампа.

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#Дмитрий Песков
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