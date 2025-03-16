Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал поведение европейских лидеров флюгерским. Именно так он прокомментировал изменение позиции европейцев насчет украинского конфликта. Напомним, что ранее лидеры стран Европы требовали войны, а теперь требуют перемирия на Украине.

Представитель Кремля напомнил, что в городах Европы, например в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах.

«И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», - с иронией сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Он также добавил, что флюгерообразное поведение является неотъемлемой частью поведения европейского политического истеблишмента, допустив, что смена точки зрения европейских лидеров насчет Украины связана именно с последней особенностью.