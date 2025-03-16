news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 16 марта 2025 13:58

Песков пошутил про мимикрию и флюгерообразное поведение европейских политиков

Читайте нас в
Телеграм

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал поведение европейских лидеров флюгерским. Именно так он прокомментировал изменение позиции европейцев насчет украинского конфликта. Напомним, что ранее лидеры стран Европы требовали войны, а теперь требуют перемирия на Украине.

Представитель Кремля напомнил, что в городах Европы, например в Таллине, очень популярны флюгеры на крышах.

«И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», - с иронией сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Он также добавил, что флюгерообразное поведение является неотъемлемой частью поведения европейского политического истеблишмента, допустив, что смена точки зрения европейских лидеров насчет Украины связана именно с последней особенностью.

#Дмитрий Песков #европа #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

15 марта 2025
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

15 марта 2025