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Политика 23 января 2024 13:15

Песков пошутил, что ЦРУ стоит использовать для вербовки россиян «ВКонтакте», а не Х

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Практика вербовки людей через сосцсети очень распространена в разных странах. Однако ЦРУ несколько «ошиблись», возлагая надежды на Х (бывший Twitter). Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем запрещенная Х, и аудитория „ВКонтакте“ гораздо больше», — пошутил он, комментируя появившийся в X русскоязычный ролик ЦРУ.

#Дмитрий Песков #ЦРУ #вербовка #соцсети
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