Практика вербовки людей через сосцсети очень распространена в разных странах. Однако ЦРУ несколько «ошиблись», возлагая надежды на Х (бывший Twitter). Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас „ВКонтакте“ гораздо популярнее, чем запрещенная Х, и аудитория „ВКонтакте“ гораздо больше», — пошутил он, комментируя появившийся в X русскоязычный ролик ЦРУ.