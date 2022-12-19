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Политика
19 декабря 2022  20:55

Песков посоветовал главкому ВСУ «отдохнуть» после слов об участии Беларуси в СВО

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков посоветовал «отдохнуть» главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, заявившему о том, что со стороны Беларуси на Украину могут ввести войска. Об этом передает ТАСС.

На просьбу журналистов прокомментировать «высказывание украинского генерала» о возможности совместной операции Москвы и Минска представитель Кремля уточнил, какого военачальника они имеют в виду.

Услышав, что речь о Валерии Залужном, Песков отметил: «Ему надо отдыхать. Переработал».

Ранее он также прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Президент России Владимир Путин намерен «принуждать» белорусского коллегу Александра Лукашенко к участию в спецоперации на Украине. Песков подчеркнул, что подобные сообщения о якобы «цели» поездки российского лидера в Минск глупы и необоснованны. 

 

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