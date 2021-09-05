Песков посочувствовал школьнику, который исправил оговорку Путина

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков выразил сочувствие школьнику, который поправил оговорку Владимира Путина во время разговора об истории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ученик из Воркуты Никанор Толстых пообщался с главой государства 1 сентября во время открытого урока, который прошел в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке.

В своем выступлении Владимир Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Ученик, представлявший РДШ в Коми, поправил его, сказав, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Президент поблагодарил мальчика за его внимательность.