Песков подвел итоги президентства Байдена и рассказал о «российском кандидате»

В период президентства Джо Байдена отношения России и США достигли исторически низшей точки. И перспектив для улучшения ситуации не предвидится, заявил официальные представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что обострение ситуации продолжалось на протяжении десятилетий. Приход Байдена к власти и последующие решения Вашингтона стали «точкой надрыва» и «переполнили чашу терпения» Москвы.

«Соединенные Штаты, несмотря на многие заявления об обратном, напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины. Они демонстрируют тенденцию к увеличению степени вовлеченности в этот конфликт. Собственно, это ничем не прикрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», — рассказал о текущей ситуации Песков.

Также он ответил на вопрос о том, кого можно считать «российским кандидатом» на пост американского лидера. Согласившись с высказываниями Президента России Владимира Путина, представитель Кремля назвал более предсказуемым кандидата от демократической партии.

«И что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе к госпоже [Камале] Харрис. Все предсказуемо: продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран», — объяснил пресс-секретарь главы российского государства.

Говоря о Дональде Трампе и его заявлениях о разрешении конфликта за одни сутки, Песков усомнился в реалистичности подобных планов.

«Хотя если предположить, что следующий Президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир, и поэтому прекращают поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится. Особенно в Киеве. Можно себе представить это гипотетически, но это из области фантастики», — добавил он.