Песков подтвердил встречу Путина с Пашиняном и Алиевым

31 октября состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – эту информацию РИА Новости сегодня подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры проводятся по инициативе российской стороне, планируется, что они пройдут в Сочи, сообщается на сайте Кремля. В ходе переговоров лидеры рассмотрят ход реализации трехсторонних договоренностей и дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, а также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены также отдельные встречи Путина с Пашиняном и Алиевым. Напомним, Россия выступила в качестве посредника между сторонами, введя в регион миротворческие силы.