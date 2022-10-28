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Ру Тат
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Официальная хроника
28 октября 2022  23:37

Песков подтвердил встречу Путина с Пашиняном и Алиевым

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31 октября состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – эту информацию РИА Новости сегодня подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры проводятся по инициативе российской стороне, планируется, что они пройдут в Сочи, сообщается на сайте Кремля. В ходе переговоров лидеры рассмотрят ход реализации трехсторонних договоренностей и дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, а также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

Предусмотрены также отдельные встречи Путина с  Пашиняном и Алиевым. Напомним, Россия выступила в качестве посредника между сторонами, введя в регион миротворческие силы.

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