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Песков подтвердил встречу Кадырова и Путина
Президент РФ Владимир Путин накануне, 27 июня, действительно встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с главой российского государства, отметив, что встречался с ним перед Курбан-байрамом.
По словам главы Чечни, после обсуждения социально-экономической обстановки в регионе, перспективных планов и достижений Президент попросил его передать поздравления мусульманам с праздником Ид аль-Адха, отдельно упомянув участников специальной военной операции.
Песков, отвечая на вопрос журналиста, имела ли место такая встреча, ответил утвердительно. «Да, была», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.
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