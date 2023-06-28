Песков подтвердил встречу Кадырова и Путина

Президент РФ Владимир Путин накануне, 27 июня, действительно встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с главой российского государства, отметив, что встречался с ним перед Курбан-байрамом.

Фото: t.me/RKadyrov_95/

По словам главы Чечни, после обсуждения социально-экономической обстановки в регионе, перспективных планов и достижений Президент попросил его передать поздравления мусульманам с праздником Ид аль-Адха, отдельно упомянув участников специальной военной операции.

Песков, отвечая на вопрос журналиста, имела ли место такая встреча, ответил утвердительно. «Да, была», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.