Песков подтвердил посещение Путиным зоны спецоперации 16 декабря

Президент РФ Владимир Путин посещал зону специальной военной операции на Украине, когда 16 декабря работал в объединенном штабе войск, задействованных в спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Российская газета».

Ранее депутат Государственной Думы Андрей Гурулев написал в своем Telegram-канале, что Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ побывал в зоне специальной военной операции.

«Если он (Гурулев — прим. Т-и) имеет в виду штаб, где он (Путин — прим. Т-и) был в пятницу, то да», — подтвердил слова парламентария пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков рассказал, что Президент России весь день 16 декабря провел в штабе войск, участвующих в специальной военной операции. Он, в частности, ознакомился с работой штаба и пообщался с командующими.